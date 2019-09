Québec : 5 millions $ d'enveloppe pour les bibliothèques scolaires

L’annonce s’est faite ce 5 septembre, avec les ministres de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, et de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Il s’agit d’encourager les jeunes à se plonger dans les livres, tout en favorisant « leur réussite éducative », indique un communiqué commun.L’investissement pallie également « le sous-financement chronique dont elles ont souffert ces dernières années », précise-t-on. Il reviendra à chaque établissement d’établir les moyens et critères de sa sélection de livres, avec une nuance : la règle budgétaire mentionne qu’à valeur pédagogique égale, l’acquisition de livres édités au Québec est encouragée.L’association nationale des éditeurs de livres du Québec a accueilli cette nouvelle avec enthousiasme — et tout particulièrement l’incitation à privilégier les titres publiés par les éditeurs locaux. « Nous constatons avec joie que le gouvernement a répondu positivement à nos demandes de réinvestissement dans l’achat de livres en bibliothèques scolaires, surtout qu’il suggère fortement de privilégier les ouvrages québécois », indique Arnaud Foulon, président de l’ANEL.L’organisme plaidait auprès du Premier ministre pour que la littérature soit plus présente dans les salles de cours et les bibliothèques des établissements scolaires.Concrètement, la somme investie devrait permettre d’acheter près de deux ouvrages supplémentaires par élève, précise Jean-François Roberge. Le financement global des bibliothèques scolaires, pour les quatre années à venir, se porte donc désormais à 80 millions $ (54,8 millions €).