Québec : le plus grand fonds d'archives sur la Nouvelle France

Certificat de Garde de la Marine a Rochefort Pour de Soulange, 15 mars 1693. Document signé par le secrétaire d’État de la Marine Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain, et contresigné par l’Intendant du port de Rochefort Michel Bégon.

Divisée en trois institutions, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) regroupe la Bibliothèque et les Archives nationales, ainsi que la Grande Bibliothèque. Sa fonction consiste en la conservation de l’ensemble de l’édition québécoise, et participe de la valorisation de son patrimoine culturel auprès du public.Cette nouvelle acquisition vient accroître sa collection relative aux documents administratifs et judiciaires de l’époque de la Nouvelle France. « Avec ses 1 600 000 pages, elle constitue l’ensemble le plus important en Amérique du Nord touchant le premier empire colonial français », a indiqué Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ dans un communiqué.À ces archives de grande valeur historique s’ajoutent des documents nouvellement acquis grâce à la contribution financière de la Fondation de BAnQ.Il s’agit notamment du Certificat de Garde de la Marine a Rochefort Pour de Soulanges (1693), un document qui incarne bien la volonté de Louis XIV de défendre ses colonies et d’affirmer une présence marquée de la France sur les océans. Par ailleurs, sont intégrés quatre des actes de l’état civil, dont deux ont permis à l’institution québécoise de compléter et confirmer les informations généalogiques connues sur la famille Le Moyne de Longueuil, ayant joué un grand rôle dans les débuts de l’histoire de Montréal.Enfin, trois documents sont relatifs à Gaspard-Roch-George Chaussegros de Léry, un ingénieur militaire né à Québec en 1721, et qui a poursuivi une carrière à travers l’Europe durant les guerres révolutionnaires.Ces documents viennent ainsi enrichir et compléter le fonds de la BAnQ. Cette dernière fait par ailleurs part de leur prochaine mise à disposition en version numérique, qui seront à explorer directement sur le portail Web de l’institution.