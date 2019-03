Raviver le patrimoine : la 3e saison de Lectura Plus, Booktube et Flashbacks

Projet coopératif, Lectura Plus déclenche sa troisième saison d’expérimentations numériques. Le patrimoine est toujours à l’honneur, à travers des séances de booktubing et les Flashbacks, diffusés en ce mois de mars.









Pour mémoire, Lectura Plus regroupe Villes et Agglomérations d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, réalisé avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.



Les Booktubes du patrimoine

Un feuilleton avec un nouvel épisode à découvrir mensuellement, et cela a commencé le 14 mars !









Les Flashbacks du patrimoine, saison 3

Découvrez l’envers du décor avec la youtubeuse et archéologue Clothilde Chamussy, de la chaîne Passé Sauvage, dans les coulisses des bibliothèques publiques d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence.Elle vous initiera à la numérisation, au conditionnement, au déplacement des collections, à l’acquisition d’un document patrimonial, etc. À l’issue de cette saison, la vie d’un document patrimonial et les gestes des professionnels qui en prennent soin n’auront (presque) plus de secrets pour vous. Les Booktubes du patrimoine, saison 3 sont réalisés en partenariat avec Passé Sauvage est une chaîne de vulgarisation scientifique créée en 2016 par Clothilde Chamussy sur Youtube. Les vidéos traitent principalement d’archéologie, d’anthropologie et d’histoire.Pour Lectura Plus, l'archéologue effectue des fouilles au côté des professionnels des bibliothèques, afin de faire découvrir le chemin méconnu d'un document devenu patrimonial, de son acquisition à sa valorisation.Après des créations en littérature et en bande dessinée, c’est au tour des auteurs-illustrateurs de littérature jeunesse de s’emparer des documents des fonds patrimoniaux.9 auteurs jeunesse travaillent avec les équipes de Lectura Plus et Whisperies, une maison d’édition numérique jeunesse installée à Vichy, pour la réalisation d’albums numériques enrichis à destination des 6-12 ans.Chaque mois, à partir depuis ce 26 mars, une nouvelle création à découvrir et à écouter en lecture audio ! Les Flashbacks du patrimoine, saison 3 , débutent avec Au pays des livres par Aurélie Cubizolles en écho aux fonds anciens de la Médiathèque publique et universitaire de Valence