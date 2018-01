Redécouvrir l'oeuvre visuelle de la poétesse Sylvia Plath

L'œuvre de Sylvia Plath (1932-1963), poétesse et auteure d'un unique et fulgurant roman, La Cloche de détresse, n'a pas encore livré tous ses secrets. Jusqu'au 20 mai prochain, la National Portrait Gallery du Smithsonian, à Washington, consacre une rétrospective photographique et picturale à l'auteure. Avec des photographies, des dessins et des tableaux de Plath, qui montrent le versant graphique de son œuvre.



L'exposition « One Life: Sylvia Plath », ouverte jusqu'au 20 mai prochain au prestigieux Smithsonian, est présentée comme le premier événement consacré à Plath, organisé dans un musée d'art.



En effet, l'institution a pris le parti de présenter les travaux graphiques de Sylvia Plath, qu'elle crée à partir des années 50 : comme ses écrits, les tableaux qu'elle peint reflètent les personnalités qu'y s'opposaient en elle, désignées comme sa personnalité « brune » et sa personnalité « blonde ».

L'exposition du Smithsonian s'appuie sur les motifs du miroir et du double, très présents dans l'œuvre visuelle de Plath, et au rang de ses obsessions personnelles. Au Smith College de Northampton, dans le Massachusetts, Plath avait d'ailleurs signé une thèse consacrée à la figure du double dans les romans de Dostoïevski...

« Je pense qu'une fois que vous apprenez qu'elle a dessiné et peint dès son enfance, puis qu'elle a été diplômée d'une école d'art, vous réalisez combien ses descriptions sont vives, et avec quel talent elle a su rendre des images avec des mots », souligne Dorothy Moss, conservatrice chargée de la peinture et de la sculpture au Smithsonian, auprès de Mental Floss.