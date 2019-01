Redécouvrir la révolution artistique russe par des archives numérisées

Extrait d'une pièce de théâtre de Vladimir Maïakovski

< >

Vladimir Maïakovski, Kasimir Malevitch, Velimir Khlebnikov, Alexeï Kroutchenykh... Des noms plus ou moins connus, qui sont tous reliés à l'effervescence artistique de la Russie du début du XXe siècle. Pendant un peu plus d'une trentaine d'années, les artistes russes sont parmi les plus expérimentateurs et leur influence s'en ressent.Le Getty Research Institute, institution américaine, a numérisé plusieurs dizaines d'ouvrages et de revues publiées dans les premières années du XXe siècle, alors que la révolution se répand au rythme des presses. On retrouvera ainsi, en version originale, des livres de Natalia Goncharova, Alexeï Kroutchenykh ou encore Vassili Kamenski : les recueils poétiques sont incontournables, parce qu'ils reflètent l'intention artistique totale des révolutionnaires russes, où graphisme, sons et textes se retrouvent pour s'entraider.Toujours du côté d'un art visuel très riche et aux lectures multiples, les artistes russes ont contribué à la progression et à l'émergence de la photographie et du cinéma. Pour la première, les très riches archives du magazine Soviet Photo, créé en 1926 par le journaliste soviétique Arkadi Chaïkhet, retracent l'évolution et les apports majeurs des Russes dans ce domaine.Comme d'autres publications russes, Soviet Photo aura tendance, au cours de certaines périodes, à censurer des œuvres ayant un parti pris jugé contraire aux intérêts de la nation, mais les 437 numéros numérisés de la revue apportent un panorama assez complet des créations russes dans les domaines de la photographie et du graphisme. La série de numéros est accessible directement sur Internet Archive.via Open Culture