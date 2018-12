Redécouvrir le Paris de 1734 : le plan de Turgot, un voyage dans le temps

Voici en effet la première et l’unique réédition en couleur du Plan de Turgot. Commandé par Michel-Étienne Turgot, qui était prévôt des marchands, le plan fut réalisé par Louis Bertez, alors membre de l’Académie de peinture et de sculpture.Les 20 planches ont été assemblées et le plan dans sa globalité est imprimé sur PVC. Ce plan de 130x185 cm est à l’échelle 1/2, en regard de l’original, qui était monumental.La maison propose de redécouvrir la capitale, à l’époque de sa création, certainement le plus grand témoignage du XVIIIe siècle.Cette réédition est proposée pour 390 €.