(Re)découvrir le patrimoine de la bande dessinée française

Le Rire (fin XIXe) et La Jeunesse illustrée (XXe siècle), deux périodiques français

Planche de Coquin, le gentil cocker, d'Edmond-François Calvo, exposé à la Cité de la BD

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Extrait de La Kultur et ses hauts faits, par John Grand-Carteret Charlot est un phénomène, par Benjamin Rabier The Spirit, par Will Eisner

Sur la plateforme consacrée à ses collections numérisées, la Cité de la bande dessinée propose de consulter ses documents par différentes voies. Le fonds thématique invite ainsi à découvrir la bande dessinée animalière, les images artistiques de la maison Quantin ou encore la Guerre de 1914-1918 à travers les dessins et autres illustrations produits et publiés au cours de cette période historique.Un autre classement étabilt une approche par auteurs, et met donc en avant les illustrateurs qui ont traversé les années : Benjamin Rabier, Rodolphe Töpffer, Jean Trubert, Will Eisner ou encore Calvo, le grand maître de la représentation animale.Enfin, un fonds de périodiques offre la possibilité de relire différents titres numérisés par la Cité de la bande dessinée : signalons notamment Excelsior Dimanche et Dimanche illustré, deux hebdomadaires illustrés qui virent la parution des premières bandes dessinées françaises à bulles, comme Rigobert, de Naurac, Potiron, de Mourlan ou encore Zig et Puce (Saint-Ogan).Il y en aura pour les garçons (Pierrot) comme pour les filles (Lisette) à une époque où la pratique voulait encore que les publications soient distinctes entre les deux sexes, avec des contenus adaptés et sélectionnés pour l'occasion.La plateforme de la Cité de la bande dessinée est accessible à cette adresse