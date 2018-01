Redécouvrir les affiches de cinéma de l'avant-garde russe

Portée par des peintres, des typographes, des designers, des architectes et des photographes, qui étaient souvent tout cela à la fois, l'avant-garde russe bouleversa les codes du graphisme au début du XXe siècle. Une esthétique radicale, à la théorie constructiviste, qui s'appliqua notamment au cinéma, à travers les films de Meyerhold ou d'Eisenstein. Et les affiches, bien entendu...



Anton Lavinsky, affiche du film Miss Mend (1926) Anton Lavinsky, affiche du film Miss Mend (1926)



Les bases du constructivisme voulaient que l'art se mette au goût du jour, s'industrialise pour mieux épouser les couleurs, les traits, la vitesse et le mouvement de l'époque moderne. Une grande table rase qui s'applique aussi aux arts graphiques et notamment à l'affiche de cinéma.

Si le réalisme socialiste alors en vigueur après la Révolution de 1917 rapproche souvent les figures humaines de leurs équivalents du côté de Hollywood, la construction des affiches n'a strictement rien à voir. Du côté de l'Union soviétique, on expérimente, avec des montages audacieux et différentes échelles d'illustrations dans une même affiche.

Georgy et Vladimir Stenberg, affiche du Cuirassé Potemkine (1925) Georgy et Vladimir Stenberg, affiche de Man with a Movie Camera (1929) Georgy et Vladimir Stenberg, affiche de Six Girls Seeking Shelter (1927) Nikolai Prusakov, affiche de Pyat minut (1929) Nikolai Prusakov et Grigori Borisov, affiche de Puteshestvie na Mars (1926) Smolyakovsky, affiche de Konveier smerti (1933) Mikhail Dlugach, affiche de Yego Kariera (1928)

La tâche des graphistes et dessinateurs était particulièrement ardue, et les délais parfois impossibles à tenir. Vladimir Stenberg et Mikhail Dlugach, deux dessinateurs de l'époque, se rappelaient ainsi qu'un film vu dans la matinée devait parfois avoir son affiche dans l'après-midi.



Curieusement, ce rythme de travail effréné ne les a pas empêchés de fournir des affiches marquantes.

