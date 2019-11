Refaire le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, encore et encore

Portrait de Selma Lagerlöf par Carl Larsson en 1908

Véritable institution en Suède, le jeune Nils Holgersson, juché sur son oie sauvage, survole les paysages jusque sur les billets de banque du pays : apparu en 1906 dans le livre éponyme, le garçon vit une incroyable aventure avec ses jeunes lecteurs, sur deux tomes et plusieurs centaines de pages. Au départ pensé comme une méthode d'apprentissage de la géographie suédoise, le livre deviendra le plus grand succès de son auteure et un classique de la littérature jeunesse.Née en 1858, Selma Lagerlöf fut elle-même institutrice dans une école de jeunes filles avant de s'essayer à l'écriture avec la Saga de Gösta Berling, parue en 1891. Récit de chevaliers mêlé à une écriture partagée entre la poésie et le conte, ce premier roman fit démarrer la carrière littéraire de Lagerlöf. Sa rencontre avec Sophie Elkan la transforma : les deux auteures suédoises développèrent une relation aussi bien spirituelle qu'amoureuse, en particulier du côté de Lagerlöf.L'œuvre de Selma Lagerlöf est conséquente, et la plupart de ses romans ont été traduits en français, mais c'est bel et bien Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède qui a marqué les esprits. Traduit en français en 1912 par Thekla Hammar et publié par Perrin dans une version abrégée , le conte — qui se rapproche d'un recueil de nouvelles — connaitra une version intégrale chez Actes Sud en 1990, avec une traduction signée Marc de Gouvenain et Lena Grumbach, rééditée l'année dernière.