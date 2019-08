Réforme des lycées : 300 manuels scolaires pour 1,3 millions de lycéens

© Les éditeurs d’Éducation

• un possible accroissement des inégalités territoriales et sociales, certaines régions n’ayant à ce jour pas voté les budgets nécessaires, au risque de faire peser sur les familles ces achats incontournables ou de priver les élèves des outils nécessaires pour préparer le bac ;



• les risques pédagogiques consécutifs à un passage très rapide aux supports numériques, alors que des études de plus en plus nombreuses montrent que l’utilisation du numérique seul ne permet pas un apprentissage optimal et que l’adhésion et la formation des professeurs constituent en tout état de cause des préalables indispensables.

Ce sont en effet plus de 300 manuels imprimés et numériques, couvrant une trentaine de disciplines qui sont disponibles et sortis des presses. L’objectif était d’équiper 1,3 million de lycéens pour la rentrée, chose qui représente malgré tout un fameux défi logistique, indiquent les Éditeurs d’Éducation.Toutefois, soulignent-ils dans un communiqué, la diversité des choix effectués par les régions pour 2019 appelle à rester vigilant sur deux aspects :L’organisation, qui regroupe une trentaine de maisons d’édition, rappelle également qu’elle s’est associée à Veolia, pour proposer à tous les lycées de France métropolitaine et aux associations de parents d’élèves une occasion de mobiliser les élèves et la communauté éducative autour des questions de recyclage.Baptisée Ecogeste Lycées 2019 cette opération a pour objet la collecte, le tri et la transformation des anciens manuels scolaires en matières premières afin de permettre aux papetiers de fabriquer du papier recyclé, créant ainsi une boucle d’économie circulaire.