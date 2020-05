Réforme des lycées : les manuels scolaires fin prêts pour la rentrée 2020

L’association Les Éditeurs d’Éducation — qui regroupe aujourd’hui près d’une trentaine de maisons ou marques d’édition scolaires — a annoncé avoir finalisé les manuels de la réforme des lycées pour la rentrée de septembre prochain. Si l’envoi des spécimens imprimés aux établissements devrait avoir lieu courant mai, le corps enseignant peut d’ores et déjà les consulter sous format numérique.





Photo d'illustration — pixabay license





Malgré les circonstances sanitaires actuelles, le groupe des éditeurs d’éducation du Syndicat national de l’Édition (SNE) a affirmé que les nouveaux manuels de lycée — lycée général, technique et professionnel — avaient été finalisés à temps et qu’ils étaient désormais prêts à être envoyés aux enseignants.



Cela se fera en deux temps, précise-t-on dans un communiqué. En effet, si les spécimens des manuels peuvent d’ores et déjà être consultés via les plateformes des maisons ou des marques d’édition scolaire, la version imprimée prendra le chemin de l’école au courant du mois de mai.



“Une mobilisation sans précédent”



« L’ensemble des éditeurs scolaires s’est mobilisé pour concevoir les manuels du lycée général et technologique et de la voie professionnelle de la rentrée 2020 conformes aux nouveaux programmes », insiste l’association. Et ce, malgré la période du confinement.



Elle tient d’ailleurs à souligner que les éditeurs scolaires ont fait preuve d’« une mobilisation sans précédent » puisqu’outre la préparation de la rentrée 2020, ces derniers ont également assuré une continuité pédagogique pendant toute la durée du confinement.



Pour rappel, dès l’annonce de la fermeture des établissements scolaires à compter du 16 mars 2020, les éditeurs d’éducation avaient décidé conjointement de



Une initiative qui a vivement été saluée. « Les statistiques des différentes plateformes démontrent à la fois l’absolue nécessité d’avoir mis en place ce dispositif et la place centrale du manuel dans l’enseignement » expliquent les éditeurs.

