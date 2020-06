Réforme du lycée : des arbitrages budgétaires au détriment de la voie professionnelle

La transformation de la voie professionnelle a été annoncée en parallèle à la refonte du baccalauréat et du lycée général et technologique au printemps 2018. Cependant, ces réformes ne feraient pas l’objet d’un traitement équitable, pointe l’association Les Éditeurs d’Éducation.





Dans un communiqué publié ce 9 juin 2020, l’association Les Éditeurs d’Éducation — qui regroupe aujourd’hui près d’une trentaine de maisons ou marques d’édition scolaire — a tenu à mettre en lumière les écarts de traitement entre les élèves de la voie professionnelle et ceux de la voie générale et technologique



Alors que toutes font l’objet de rénovations de grande ampleur, la voie professionnelle serait délaissée. D’après le groupe des éditeurs d’éducation du Syndicat national de l’Édition (SNE), les régions auraient en effet privilégié les filières générales et technologiques dans le renouvellement des manuels et dans l’équipement numérique, au détriment de la voie professionnelle.



Et de faire le terrible constat que seuls 30 % de l’équipement nécessaire sont aujourd’hui à la disposition des élèves de la voie professionnelle.

Le manuel scolaire : outil indispensable pour la filière professionnelle



Le document dénonce également le choix d’équipements inadaptés. Notamment, les tablettes qui ont parfois été préférées aux ordinateurs, regrette l’association. « Elles sont pourtant inadaptées aux spécificités de certaines filières professionnelles et aux logiciels que les élèves des filières tertiaires doivent utiliser et maîtriser. »



Mais aussi, le manque de manuels, pourtant essentiels pour « accompagner et soutenir les enseignants dans la mise en œuvre de cette réforme. »



Et comme en témoignent les statistiques de consultation des spécimens de la rentrée 2020, les professeurs de lycées professionnels se servent tout autant des manuels scolaires que leurs collègues de la voie générale et technologique







« Contrairement à certaines idées reçues, le manuel est tout aussi indispensable pour les élèves de la voie professionnelle que pour ceux de la voie générale et technologique » expliquent les éditeurs. « Le manuel scolaire est conçu par des professionnels, il est conforme aux programmes de l’Éducation nationale et aux pratiques pédagogiques spécifiques des professeurs de cette voie. »



Les inégalités scolaires à l’épreuve du confinement...



Et de rappeler que ce « sous-équipement » a des conséquences néfastes pour ces élèves. D’autant que la fermeture des établissements due à la crise sanitaire a accentué les inégalités scolaires.



Selon une enquête menée par SynLab et sur laquelle s’appuie l’association, les enseignants déclarent que 33 % des élèves de voie professionnelle ne leur semblaient pas engagés dans leur scolarité pendant le confinement (contre 21 % pour le secondaire hors-REP).



D’après les autres données révélées, les professeurs de filière professionnelle n’ont eu aucun échange avec 24 % de leurs élèves (contre 16 % pour leurs collègues de la voie générale et technologique hors-REP). Enfin, ils estiment que 43 % de leurs élèves risquent d’être en décrochage scolaire, contre 22 % pour ceux du secondaire hors-REP.



VOIE PROFESSIONNELLE : “La réussite de ces réformes est l’affaire de tous”



Pour diminuer les inégalités subies par les élèves de la voie professionnelle, « il est nécessaire de leur offrir un cadre structuré et structurant auquel le manuel contribue » assure l’association. « Il incarne le lien indispensable entre la classe et la maison ; il est parfois le seul livre auquel a accès ce public défavorisé. »



Et de conclure : « Afin de soutenir l’excellence de la voie professionnelle, il est indispensable d’assurer un équipement complet en outils pédagogiques structurés et conformes aux nouveaux programmes pour la totalité des élèves de la voie professionnelle jusqu’à la première session du nouveau Baccalauréat professionnel en juin 2022. »



