Restaurée, la bibliothèque de Jean Giono s'ouvre au public à Manosque

Le 8 juin 2015, un grand appel aux dons et une collecte étaient lancés pour l'achat et la restauration de la bibliothèque de Jean Giono, au sein de sa maison provençale, à Manosque. Soit 8500 ouvrages, mais aussi une discothèque, des meubles, des souvenirs et des outils de travail : l'ensemble a été acquis, restauré et installé au Paraïs, la maison familiale de Jean Giono.







L’appel aux dons en faveur de l’acquisition et la restauration de la bibliothèque, porté par l’association des Amis de Jean Giono sous l’égide de la Fondation du patrimoine, s'est bien terminé : la souscription a permis de collecter 120.820 € grâce à 403 donateurs. Deux mécènes, en particulier, ont fait avancer la collecte à grands pas : Pierre Bergé et Metin Arditi ont tous deux participé, pour un montant total de 50.000 €.

Pour compléter ces dons, la Fondation du patrimoine a apporté à cette acquisition 25 000 € grâce au soutien de son premier mécène, la Fondation d’entreprise Total, et 12.000 € par sa délégation des Alpes-de-Haute-Provence. Le financement a été complété par une subvention de 10.000 € du ministère de la Culture et de 10.000 € de la Fondation Louis D.-Institut de France. Pour boucler son tour de table, l’association des Amis de Jean Giono a engagé 7896 € sur ses fonds propres.

La bibliothèque de Jean Giono comprend 8500 ouvrages, dont une partie annotée de la main de l’écrivain, sa discothèque (300 disques des années 20 aux années 60), des meubles, objets familiers et objets de travail, des œuvres et objets d’art, des vêtements et médailles, pour un montant global de 185.716 €.

La bibliothèque est conservée au Paraïs, la maison familiale de Jean Giono, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, labellisée « Patrimoine du XXe siècle » et « Maison des Illustres ». Elle est aujourd’hui la propriété de la Ville de Manosque. L’ensemble a été acquis auprès de Sylvie Giono, la fille cadette de l’auteur.

Le Paraïs est le siège de l’association des Amis de Jean Giono, qui y reçoit et guide les visiteurs, gère le fonds d’archives de l’écrivain et accueille les chercheurs. Lieu de mémoire, de médiation et de recherche littéraire, le Paraïs est une maison d’écrivain vivante : ouverte aux érudits et aux chercheurs, elle est par ailleurs visitable plusieurs après-midi par semaine, sur rendez-vous.