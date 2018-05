Rétrospective Roman Cieslewicz au MAD : "une affiche, une idée"

La grande rétrospective autour de celui qui se définissait comme « chirurgien de l’image » ou « aiguilleur de rétine », Roman Cieslewicz, a commencé aujourd’hui au Musée des Arts Décoratifs (MAD). Une exposition extrêmement riche où se télescope l’incroyable travail de l’artiste avec l’histoire du XXe siècle, l’histoire de l’art, graphique et visuelle, l’histoire de la presse, du cinéma ou encore de l’édition. Au fur et à mesure des salles, les oeuvres du graphiste polonais se dévoilent, triomphales.

ActuaLitté, CC BY-SA 2.0





« Ma relation avec Roman Cieslewicz ? C’est une histoire de vingt ans » raconte Amélie Gastaut, commissaire de l’exposition. Étudiante à la Sorbonne, elle écrit un mémoire sur le graphiste polonais (1930–1996) formé aux Beaux-Arts de Cracovie et acteur important de l’École de l’Affiche polonaise. Puis, elle participe à la première donation des oeuvres de l’artiste par Chantal Petit Cieslewicz, la femme de Roman, au Musée de Grenoble. La commissaire, également conservatrice en chef au Musée des Arts décoratifs ajoute : « c’est grâce à mon travail sur Roman Cieslewicz que je suis arrivée au MAD. »

« J’ai fait d’autres expositions sur Roman, qui avait un petit caractère rétrospectif, mais qui était de moins grande ampleur » continue Amélie Gastaut. Et, en effet, la rétrospective consacrée par le MAD est impressionnante dans la pluralité des pièces présentées – plus de 700. Celles-ci proviennent du musée de Grenoble, du centre Pompidou, des propres archives du MAD mais aussi de celles de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), et, enfin, de particuliers. Un véritable travail de fourmi – de recherche, de récupération et de sélection – pour ce projet d’exposition qui a commencé il y a environ trois ans.

L’idée de cette rétrospective ? Se « plonger dans les archives » de l’artiste polonais et voir « comment l’image se fabrique ». Chronologique, l’exposition est entrecoupée de salles thématiques, cette fois-ci a-chronologiques, réunissant différentes oeuvres de l’artiste autour d’un thème (l’oeil, la main, Mona Lisa, Le Ché) provenant d’une de ses boîtes d’archives (il dépouille la presse, chaque jour, et classe les images qu’il trouve dans ces dernières).

L’image est la « préoccupation essentielle » de Roman Cieslewicz qui les collecte et les confronte. C’est aussi quelqu’un qui « aimait les mots et qui sait les utiliser de manière très percutante » précise Amélie Gastaut. « Une affiche, c’est une idée » disait l’artiste.



La commissaire se souvient de cette double page, dans Kamikaze (revue d’information créée par Roman Cieslewicz en 1976, publiée par les éditions Christian Bourgois) à propos du procès de Klaus Barbie. « Sur la page de gauche, on voit maître Vergès (son avocat, ndlr) et sur la page de gauche, une poupée Barbie, avec un petit portrait de Klaus Barbie en haut. Les mots, sur les pages : Le maître et sa poupée. » À travers ce jeu de mots, on retrouve l’écriture « rapide, concise et percutante » signée par l’artiste polonais. Autre affiche pour s'en convaincre : « Contre Le Pen de mort (et ce n'est qu'un détail) ».