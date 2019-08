Revivre le festival de Woodstock comme si vous y étiez, par les archives

(photographie via le site Woodstock.com

Le site de Woodstock

Le musée de Bethel Woods

The Smithsonian

Internet Archive

Un demi-siècle plus tard, le festival de Woodstock fascine toujours autant les foules. Au départ organisé dans des proportions très raisonnables, il échappe rapidement à ses créateurs, de jeunes hippies doublés d'entrepreneurs tout aussi passionnés par la musique que par les investissements fructueux. Il accueillera sur quatre jours un demi-million de spectateurs et à peu près autant d'opposants à la guerre du Vietnam.Pour commencer à se renseigner sur cet événement historique, il peut-être bon de commencer simplement, à la source, en parcourant le programme complet des festivités, jour par jour. Le 15 août, premier jour du festival, Richie Havens donna le ton avec l'interprétation inoubliable de « Freedom », restée dans les mémoires. La longue liste des artistes présents fait rêver, des plus célèbres (Hendrix, Ravi Shankar, Santana, The Who, Jefferson Airplane...) aux moins connus (Quill, Keef Hartley Band, The Incredible String Band...). Quelques photos et vidéo sont aussi disponibles.Situé non loin du site où le festival de Woodstock a eu lieu, Bethel Woods accueille un musée entièrement consacré à l'événement, à sa genèse et à ses conséquences. Ce même musée propose des archives accessibles en ligne, essentiellement tournées vers les photographies, même si quelques vidéos peuvent aussi être visionnées. Détail notable, le site de l'institution propose une collecte participative de photographies aux particuliers : autant dire que certains clichés ne sont visibles qu'ici.Le site de l'un des plus importants musées des États-Unis propose plusieurs photographies de très bonne qualité, datées et sourcées, qui permettent de capter l'ambiance de l'événement. Des foules démesurées aux petits détails de la vie au sein des campings sauvages, en passant par l'agitation sous les trombes d'eau qui arrosèrent les festivaliers, les clichés sont précieux. Sans oublier un récit du festival qui vient par exemple expliquer pourquoi les organisateurs abandonnèrent vite l'idée de faire payer l'entrée...L'incontournable Internet Archive dispose curieusement de peu de documents sur le festival de Woodstock 1969, mais laissera les curieux et les passionnés écouter des enregistrements du passage de The Grateful Dead. Pour les amateurs, le groupe a déposé des centaines de morceaux live, en accès gratuit, sur cette plateforme.