Roméo et Juliette, Macbeth, Hamlet : donnez des couleurs à Shakespeare

Fleurs, mandalas, paysages ou encore personnages de dessins animés : la perspective de la fin du confinement est encore loin et vous avez passé en revue tous les types de coloriages ? Voici un nouvel ouvrage à mettre en couleur, composé de 35 illustrations des pièces de William Shakespeare. L’occasion de se détendre tout en déambulant dans l’œuvre du dramaturge anglais.

Le Victorian Illustrated Shakespeare Colouring Book de Michael Goodman est un livre de coloriage numérique composé de 35 illustrations représentant les grandes pièces de théâtre de William Shakespeare. Parmi lesquelles, La Tempête, Le Marchand de Venise, Romeo et Juliette, Henry V, Les Deux Gentilshommes de Vérone, Macbeth, Les Joyeuses Commères de Windsor ou encore Hamlet, pour ne citer qu’elles.Michael Goodman est connu pour avoir créé le site Victorian Illustrated Shakespeare Archive en 2016, qui propose de découvrir plus de 3000 illustrations des œuvres du dramaturge. Pour rappel, il s’était au départ lancé dans cette collecte d’iconographies pour les besoins de son doctorat à l’université de Cardiff.Pour cet ouvrage qu’il a élaboré afin d’occuper les populations confinées, Michael Goodman a donc utilisé les illustrations d’une des anthologies disponibles sur sa plateforme. Il s’agit de The Plays of William Shakespeare édité et annoté par Charles et Mary Cowden Clarke publié par Cassell & Company, vers 1864. Les gravures, elles, sont signées par l’artiste anglais Henry Courtney Selous.