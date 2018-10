Rose Adler : des reliures d'exception de l'Aga Khan chez Sotheby's

C'est un extraordinaire ensemble de vingt reliures de Rose Adler, provenant de la collection du prince et de la princesse Sadruddin Aga Khan, qu’ils ont réunies avec passion pendant plus de quarante ans, que Sotheby’s annonce en vente pour le 21 novembre à Paris.



La lampe dans l'horloge - André Breton - 1959





Il est rare de voir apparaitre sur le marché autant de reliures de Rose Adler. Pouvoir offrir un si grand ensemble, d’une qualité et d’une fraîcheur exceptionnelles, est un véritable événement pour le marché de la bibliophilie.

Rose Adler fut sans conteste l’un des grands noms de la reliure du XXe siècle. Née en 1890, elle fut très vite remarquée, et sut imposer une nouvelle idée de la reliure, utilisant des peaux souples qu’elle colore et jouant avec les titres des ouvrages, auprès des plus grands collectionneurs.



Autrefois la reliure était sourde, ignorante de ce qu’elle contenait. Comme un troupeau, les livres portaient souvent la marque de leur maître et exaltaient surtout, avec leurs belles armes, la grande maison à laquelle ils appartenaient [...]. Le relieur moderne est vraiment moderne en ceci : il est au service du texte. Il veut l’entendre, le faire entendre. Il l’épouse, il l’exalte. Pourtant il se refuse à la description, car toute description serait une illustration...

L'une des reliures les plus réussies parmi les créations de Rose Adler est celle qu’elle a choisie pour l’édition originale de La Lampe dans l’horloge d’André Breton. Ce magnifique décor symbolisant le passage du jour et de la nuit fut exécuté en 1959, l’année de sa mort. Cet ouvrage porte un envoi au professeur Jacques Millot, spécialiste de la reliure ancienne et membre fondateur de la Société de la reliure originale.

Le superbe exemplaire du Marteau sans maître de René Char illustré par Pablo Picasso se présente dans une délicate reliure, datée de 1947, dont la finesse du décor figure un marteau déstructuré. Cette édition originale est l’un des 25 exemplaires de tête sur Vergé d’Arches (n°5) contenant une eau-forte originale de Picasso.

Une charmante reliure « musicale » pour Chansons pour elle de Paul Verlaine illustré par Aristide Maillol, en 1939, fut exécutée par Rose Adler en 1948. Les plats rose pâle et noir sont ornés d’un décor évoquant les touches d’un piano horizontales. Il s’agit d’un des 20 exemplaires de tête sur Japon ancien.

En 1959, Rose Adler réalise pour le chef-d’œuvre d’Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, une plus que gracieuse reliure mosaïquée. Son décor est rythmé de lettres reprenant le titre de l’ouvrage. Seul recueil publié par l’auteur, il n’a jamais été relié à l’époque de sa parution ; ce fut à partir des années 20 que de grands noms l’ont travaillé.

Enfin, la reliure mosaïquée pour l’un des six exemplaires sur vieux Japon de La Lucarne ovale de Pierre Reverdy, datée 1949, offre une élégante composition formée d’ovales sur un fond havane, crème et noir.



< > La lampe dans l'horloge - André Breton - 1959 - Est. 15 000 / 20 000 € Le marteau sans maître - René Char - 1947 - Est. 20 000 / 30 000 € Chansons pour elle - Paul Verlaine - 1948 - Est. 15 000 / 20 000 € Une saison en enfer - Arthur Rimbaud - 1959 - Est. 25 000 / 35 000 € La lucarne ovale - Pierre Reverdy - 1949 - Est. 20 000 / 30 000 $



Cette vente d’automne présentera par ailleurs une belle sélection de livres anciens et d’éditions originales des XIXe et XXe siècles, dont certaines avec envois, tels État de siège d’Albert Camus avec un chaleureux envoi à René Char, ou un bel exemplaire de la Ballade de la Geôle de Reading d’Oscar Wilde avec envoi de l’auteur et portrait original.



Parmi les manuscrits, les grands noms de la littérature française sont aussi représentés, avec des lettres de Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau ou Marcel Proust. Provenant de Jacques Guérin, plusieurs lettres ou manuscrits littéraires de Proust accompagneront un portrait du baron de Charlus par Cocteau. De beaux livres illustrés, de Miró à Picasso, complètent cette sélection bibliophilique.