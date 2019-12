Royaume-Uni : il faut sauver la “Red House”, refuge de Charlotte Brontë

Construite en 1660, la maison a longtemps appartenu à Joshua Taylor, un marchand de laine, dont la fille Mary s'était liée d'amitié avec Charlotte Brontë. La poétesse disparue en 1855 y a séjourné à plusieurs reprises pour saluer son amie, et lui a notamment rendu hommage en l'immortalisant dans l'un de ses romans, Shirley.Soucieuse que le lieu continue de profiter à la ville et contribue à valoriser le patrimoine à la fois historique et littéraire de la région, l’écrivaine Jill Hughes a récemment lancé une pétition appelant à sa sauvegarde Car, comme elle le rappelle, la Red House, outre son lien avec Charlotte Brontë, a aussi son importance dans l’histoire de la région : « The Red House est un attribut historique important et fait partie du fier héritage du West Yorkshire. Elle appartenait à Joshua Taylor, un marchand de laine, et la maison a des liens avec les Luddites et l’industrie textile, qui fait la renommée de la région. »Voyant en cette maison « un grand potentiel touristique qui aiderait à régénérer [la région du Yorkshire] », elle en appelle aux habitants pour que ceux-ci participent à une levée de fonds, nécessaire à la négociation auprès de la collectivité locale. L'objectif étant que la municipalité consente à ce qu'un collectif reprenne la gestion du site. À ce jour, près de 4500 personnes ont signé la pétition.Pour le moment, l’écrivaine a pu faire en sorte que la Red House soit retirée de la vente aux enchères jusqu'en juin 2020, afin que les groupes caritatifs puissent élaborer leur proposition de reprise du site historique auprès de la municipalité.L’idée étant que la Red House redevienne un musée, pour promouvoir la littérature et le patrimoine du Yorkshire. Pour cela, il faut non seulement solliciter les collectivités locales afin qu’elles accordent une augmentation des subventions culturelles, et donnent plus d’intérêt au patrimoine littéraire, « mais nous devons également vraiment lever des fonds publics », insiste Jill Hughes.Via The Bookseller