Sans peur et sans reproche : la mort du chevalier Bayard

Le Chevalier Bayard, par Baron Carlo Marochetti, 1840 - Daderot, CC BY SA 4.0 Le Chevalier Bayard, par Baron Carlo Marochetti, 1840 - Daderot, CC BY SA 4.0





Héros de légende dès son vivant, le chevalier Bayard meurt en couvrant la retraite des Français à la bataille de Sesia contre les troupes de Charles Quint. Il a participé à presque toutes les batailles d’Italie menées pour le roi François Ier.Lorsqu’il meurt à la bataille, atteint par le tir d’une escopette dans le dos, la chevalerie de toute l’Europe est profondément marquée.Le tireur apprenant le nom de celui qu’il venait de mettre à terre aurait juré de ne plus toucher d’arme à feu. Bayard passe à la postérité comme étant le chevalier « sans peur et sans reproche », exemple du courage, de dévouement et de l’esprit combattif, mais chevaleresque.La colonne vertébrale brisée, il demande à ses compagnons de le quitter afin qu’ils ne soient pas pris. Le connétable de Bourbon, qui s’était retourné contre le roi de France, poursuivait les Français à la tête des troupes de Charles Quint.Il vient devant Bayard et dit : « Ah ! Monsieur de Bayard que j’ai grand-pitié de vous voir en cet état, vous qui fûtes si vertueux chevalier ! - Monsieur, répondit le mourant, il n’est besoin de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien ; mais j’ai pitié de vous, car vous servez contre votre prince et votre patrie ! »On retrouvera le film de et avec Gérard Jugnot, réalisé en 1988 — autour de la légende du chevalier Bayard. Jugnot y incarne le chevalier Bellabre, teigneux, manchot et avec un grand cœur… À ses côtés Rémi Martin, Ann-Gisel Glass ou encore Gérard Darmon, Patrick Timsit, Gérard Lamotte et Ticky Holgado. Mythique…