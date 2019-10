Sauver le “petit livre” de Charlotte Brontë, relié par ses soins à l'âge de 14 ans

Charlotte Brontë (1816-1855), manuscrit autographe signé « CHARLOTTE BRONTË »

Second Series of The Young Men’s Magazines…, août 1830







Ce charmant petit ouvrage fait partie des Brontë Juvenilia, une collection d'ouvrages qui mesurent chacun 2 pouces de hauteur pour 1 en largeur et tous réalisés par Charlotte et son frère Patrick Branwell Brontë. Anne et Emily s'étaient également prêtées au jeu, mais leurs réalisations semblent définitivement perdues...



Plusieurs de ces livres ont été numérisés par l'université d'Harvard,



Pour revenir au manuscrit autographe de Charlotte Brontë, il permettra à l'heureux propriétaire de se plonger dans « Glass Town », le monde imaginaire créé par la future romancière et sa fratrie. Le document est toutefois estimé entre 600.000 et 800.000 €, et les enchères promettent d'être mouvementées.

