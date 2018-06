Scandale à l'Académie Nobel : Jean-Claude Arnault sera jugé pour viol

bradhoc, CC, BY 2.0

Bien que cela aille à l'encontre de la politique de l'Académie, le Forum touchait de généreuses subventions de la part de l’Académie suédoise. En étroit lien avec l’institution, il était également l’époux de la poétesse Katarina Frostenson, membre du jury pour le prix Nobel. Cela ne l'a cependant pas protégé des retombées judiciaires, lorsque les aides financières ont été découvertes. Tout lien avait alors été coupé avec le Forum et son créateur.

Jean-Claude Arnault, photographe marseillais, s'était fait une place parmi les grands noms de la culture suédoise. En 1989, il crée le « Forum-Nutidsplats für kultur », centre qui deviendra un haut-lieu de la culture locale où il organisera des concerts, des conférences et autres évènement en lien avec la littérature et la musique.



Après la publication de l'article, une enquête préliminaire avait été entamée sur les cas de viols et d’agressions présumés, en 2013 et 2015, dévoilés par le quotidien. Cependant, mi-mars, faute de preuve ou pour cause de prescription, ces accusations avaient rapidement été classées sans suite, jusqu'à aujourd'hui.

Ce mardi, le parquet suédois a annoncé la réouverture du jugement. Le français devra répondre du viol à deux reprises d’une femme, dans un appartement de Stockholm, à la fin de l’année 2011. Bien qu’il clame son innocence, la procureur Christina Voigt affirme que cette fois-ci, « les éléments de preuve dans ce dossier sont solides et suffisants pour une mise en accusation », rapporte l'AFP.