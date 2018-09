Sciences Po lance un MOOC sur l'entrepreneuriat culturel, dont l'édition

L’École d’Affaires publiques de Sciences Po, avec le soutien du Ministère de la Culture, a conçu un MOOC inédit sur l'entrepreneuriat culturel, qui aborde 6 domaines : la musique enregistrée, le cinéma, les médias, l’audiovisuel, les jeux vidéo et l'édition. En 8 séances, sur 8 semaines, le MOOC enseignera les enjeux et spécificités de l’entrepreneuriat dans la culture.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le MOOC « Entreprendre dans les industries culturelles à l’ère du numérique » apportera des outils, méthodes et compétences indispensables pour créer et développer une structure culturelle dans 6 domaines : la musique enregistrée, le cinéma, les médias, l’audiovisuel, les jeux vidéo et l'édition. Ce MOOC a été dévoilé le 19 septembre en présence de plusieurs de ses près de 90 contributeurs aux profils variés et complémentaires.

Ce MOOC est destiné à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat culturel contemporain : étudiants, jeunes diplômés, entrepreneurs, professionnels de la culture, etc. Il est proposé sur la plateforme Coursera. Le parcours non certifiant est gratuit ; le parcours certifiant est proposé à 41 €.

D'« Appréhender les contours des industries culturelles » à « la boîte à outils de l'entrepreneuriat culturel », en passant par les leviers de financement et la promotion des biens culturels auprès des publics, il propose 8 cours sur 8 semaines, avec un certain nombre de vidéos par cours.

« Pour la première fois, l’École d’Affaires publiques de Sciences Po Paris est parvenue à réunir près de 90 intervenants, professionnels et spécialistes de l’entrepreneuriat culturel, gage d’une grande diversité de points de vue et d’une grande richesse de contenus », annonce Sciences Po.



Ce projet s’inscrit dans la stratégie générale de l’École d’Affaires publiques qui vise à former les futurs décideurs et managers du secteur public et privé, et ce, particulièrement à travers deux spécialités — Culture, en français et Cultural Policy & Management, en anglais. Aujourd’hui, près de 250 étudiants par an sont ainsi formés chaque année, avec plus de vingt nationalités représentées.

« À travers ce projet pédagogique innovant, l'École d'Affaires publiques de Sciences Po réaffirme son engagement : former les décideurs et les acteurs du monde de demain, au service du Bien commun. Qu'il soit étudiant, diplômé ou autodidacte, déjà entrepreneur ou en cours de reconversion, chacun pourra grâce à ce MOOC acquérir les compétences — clés nécessaires à la création et au développement d'une structure culturelle. Ce projet reflète ainsi notre conviction profonde : c'est ensemble et dans la diversité que nous pouvons coconstruire une société durable et créative », explique Sana de Courcelles, Directrice exécutive de l’École d’Affaires publiques, Sciences Po.