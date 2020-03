Se former pendant le confinement : une sélection de MOOC et de cours en ligne

(photo d'illustration, Rawpixel Ltd, CC BY SA 2.0)



Fun-MOCC, l'enseignement supérieur en ligne

Les cours sélectionnés par l'enseignement supérieur

Ensemble en France, un MOOC sur la France et la République

La plateforme numérique de votre bibliothèque

Il était une fois la littérature de jeunesse, le MOOC

Avec plus de 500 cours en ligne disponibles, la plateforme Fun s'impose comme une référence incontournable pour chercher des ressources solides. Cofinancé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l’innovation, et les établissements membres, le site est gratuit, sur inscription.Le ministère de l'Enseignement supérieur met à disposition un moteur de recherche des cours en ligne disponibles, dans une variété de domaines. Au moment de la publication de cet article, la base de données en recensait un peu plus de 80, avec de quoi passionner...Pour en savoir plus sur l'histoire de France, les valeurs du pays et quelques concepts comme la laïcité ou la liberté d'expression, l'association France terre d’asile a créé, avec le ministère de l'Intérieur, un portail dédié, avec 50 vidéos sous-titrées en 7 langues.Si vous êtes inscrit auprès d'une bibliothèque ou d'une médiathèque publique, vous avez peut-être accès, sans le savoir, à une offre de formation en ligne gratuite, comprise dans votre abonnement. Pour le savoir, munissez-vous de vos identifiants de lecteurs et connectez-vous au site de votre établissement de proximité...Ce MOOC sur la littérature de jeunesse est organisé par l'Université de Liège et la Haute École Charlemagne, hébergé sur la plateforme Fun : il propose d'appréhender la littérature jeunesse, avec es analyses d'albums, une plongée dans l'univers des romans pour adolescents, quelques dires d'éditeurs et d'auteurs, une découverte des livres numériques et un coup d'œil vers les univers fictionnels hors du livre.