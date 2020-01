Shakespeare en toutes lettres sur le site Internet de l'université de Cambridge

William Shakespeare (1564–1616) - Domaine public

La prolongation d'un travail mené depuis des années

Créé par la bibliothèque indépendante américaine Folger Shakespeare — qui possède l’une des plus grandes collections de l’œuvre imprimée de William Shakespeare — le site est depuis le 22 janvier accessible sur la plateforme de l’université de Cambridge aux étudiants et chercheurs l'université.L’œuvre du poète et dramaturge anglais y est présentée de manière à ce que chaque titre de sa bibliographie fasse l’objet d’une page qui lui est entièrement dédiée, accompagnée d’un guide. Le lecteur pourra notamment y retrouver des éditions annotées de chacun des textes, ainsi que différents essais et autres travaux écrits à leur sujet.Comme indiqué dans un communiqué, le site offre l’opportunité aux étudiants et chercheurs de « basculer entre des notes explicatives basées sur les performances théâtrales ou textuelles, et ainsi facilement faire une approche croisée dans et entre les œuvres de Shakespeare. L’objectif est de fournir la meilleure ressource en ligne consacrée à Shakespeare pour les étudiants et les universitaires dans les domaines de la littérature, de la dramaturgie et du théâtre. »Cette étape de mise en ligne prolonge les travaux menés depuis de nombreuses années par les universitaires de Cambridge et sa maison d’édition. Les premières publications consacrées à l’auteur remontant aux années 1890, lorsque les presses universitaires publient une série de plusieurs pièces de Shakespeare à destination des écoliers, intitulés Pitt Press Shakespeare.Depuis, plusieurs projets éditoriaux à caractère plus savants ont vu le jour au fil des ans : de la première série d’éditions The New Cambridge Shakespare parue pour la première fois en 1921 avec The Tempest au premier volume de Shakespeare Survey, un annuaire annuel qui rassemble les multiples études monographiques consacrées à l’auteur, destiné au « savant, au travailleur de théâtre et à l’archiviste » en 1948.Depuis les années 1990, une autre série de publications est également lancée. Intitulée Shakespeare in Production, elle se compose comme une compilation de notes complètes sur l’histoire des œuvres théâtrales et de leur mise en scène. Enfin, en 2016 est publié Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare… , un ouvrage en deux volumes qui livre une étude complète du monde dans lequel Shakespeare et ses contemporains vivaient, ainsi qu'un aperçu détaillé de la réception de l'oeuvre de l'écrivain jusqu'à nos jours.Avec cette nouvelle forme de publication adaptée pour le web, les presses universitaires franchissent ainsi un nouveau cap, en s’ouvrant ainsi aux nouveaux moyens de diffusion, et ce, tout en prolongeant leur longue implication dans la transmission de l’œuvre de Shakespare. L’expérience de la plateforme offre un parcours de lecture qui s’adapte à chaque profil de lecteur, permettant alors à tout un chacun de s’approprier l’œuvre de l'auteur à sa manière« C’est un moment incroyablement important pour nous, prendre un corpus de travail qui a été notre force vitale pendant de nombreuses générations et le projeter vers l’avenir. Je ressens une fierté irrépressible, mais aussi un sentiment d’excitation que cette grande tradition de publication soit proposée sur une nouvelle plate-forme et, espérons-le, à de nouveaux lecteurs », a déclaré Alex Wright, éditeur exécutif auprès de Cambridge University Press.La plateforme est disponible à cette adresse Via Publishing Perspective