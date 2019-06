Signature d'une convention tripartite en faveur de l'éducation artistique et culturelle

Julien Chatelain - CC BY-SA 2.0

Cette convention renforce le partenariat entre l’État et la Réunion des musées nationaux — Grand Palais en faveur de l’éducation artistique et culturelle sur tous les territoires. Elle s’accorde au projet « À l’école des arts et de la culture » présenté le 17 septembre 2018 par les deux ministères, pour que la totalité des jeunes sur le territoire ait accès aux arts et à la culture.La convention vise à contribuer au parcours d’éducation artistique et culturelle de chaque élève, en développant leur curiosité à l’art et en les familiarisant avec le monde des musées.De plus, elle tend à mobiliser et former les acteurs concernés par les enjeux d’éducation et de transmission. Ainsi qu’à élaborer et mettre à disposition des ressources pédagogiques en lien avec les programmes scolaires.La Rmn — Grand Palais participe régulièrement à des actions d’éducation artistique et culturelle dans le secteur muséal. Elle accompagne les enseignants et leurs classes dans leur découverte de l’art et des œuvres. Et organise des activités pédagogiques destinées au public, et lance de nouveaux produits (mallettes pédagogiques, MOOC) pour rendre l’art accessible au plus grand nombre.Des mallettes pédagogiques sont disponibles depuis 2017, destinées aussi bien aux collectivités territoriales qu’aux établissements scolaires, dans le cadre du projet « Histoire d’Art à l’école ». Elles s’articulent autour de multiples activités, et visent à développer des formes d’apprentissage innovantes pour sensibiliser les enfants à l’art.Deux premières sont déjà disponibles : « Le portrait dans l’art » destiné aux enfants à partir de 7 ans et « L’objet dans l’art » à partir de 3 ans. Deux autres sont en préparation sur « Le paysage dans l’art » et « L’animal dans l’art ».