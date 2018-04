Simone de Beauvoir : les “possibilités que ce monde offre aux femmes”

1948. Entre mai et juillet de cette année, Simon de Beauvoir fait paraître dans la revue Les temps modernes, dont elle est cofondatrice avec Jean-Paul Sartre, les premiers extraits du Deuxième sexe. Publié l’année suivante chez Gallimard, le livre s’est vendu à des millions d’exemplaires, devenant une référence en matière de féminisme.







En octobre 1949, dès la réception, les attaques pleuvent, et la prépublication n’aura pas désamorcé les critiques virulentes qui s’en suivirent. 70 ans plus tard, les éditions des Saints-Pères mettent à l’honneur cette œuvre par laquelle elle examinait « les possibilités que ce monde offre aux femmes ». Et pourtant, décrié, le livre s’écoula à plus de 20.000 exemplaires en l’espace d’une semaine.

Durant toute l’écriture minutieuse et l’infini travail de réécriture, des pages entières furent récupérées par les amis de passage qui étaient reçus rue Bonaparte.

Le coffret en édition limitée – 1000 exemplaires numérotés – est ainsi enrichi des brouillons et versions primitives, qui furent manuscrits et dactylographiés. Ils correspondent au premier mouvement du livre, Faits et Mythes. Préservés à la BnF, qui en avait rassemblé toute une partie, ils ont été exhumés et permettent désormais aux curieux et amateurs de découvrir la graphie appliquée de Simone de Beauvoir.

< >

Préfacé par la fille adoptive de l’auteure, Sylvie Le Bon de Beauvoir, le coffret a été enrichi d’une postface que signe Leïla Slimani.

« Je suis devenue féministe surtout après que ce livre eut existé pour d’autres femmes », aurait-elle répondu à Jean-Paul Sartre. Mais, indique l’éditeur, l’ouvrage « a véritablement trouvé son accomplissement en offrant à plusieurs générations de femmes et d’hommes les outils intellectuels leur permettant de déconstruire un certain nombre de mythes “aberrants”, et d’ériger les fondements d’une pensée féministe et humaniste ».