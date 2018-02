Simone et Antoine Veil feront leur entrée au Panthéon le 1er juillet 2018

L'entrée de Simone Veil au Panthéon, annoncée dès le 5 juillet 2017 par le président Emmanuel Macron en conclusion de l'éloge funèbre prononcé dans la cour des Invalides, a été confirmée pour le 1er juillet 2018. Simone Veil entrera au Panthéon à cette date, en compagnie de son époux Antoine Veil, une première dans l'histoire de l'institution.

(Davide Oliva, CC BY-SA 2.0)

Décédée le 30 juin 2017 à Paris, Simone Veil, figure incontournable de la lutte pour les droits des femmes, entrera au Panthéon le 1er juillet prochain, a annoncé l'Élysée à franceinfo. Seule rescapée des camps de la mort, avec ses sœurs Madeleine et Denise, Simone Veil y perdra le reste de sa famille. À son retour en France, Simone Jacob, de son nom de jeune fille, suit des études à la faculté de droit de Paris et à l'Institut d'études politiques où elle rencontre Antoine Veil, qu'elle épouse l'année suivante.

Devenue avocate, elle est nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature en 1970. Après l'élection de Valéry Giscard-D'Estaing à la présidence de la République en 1974, Simone Veil devient ministre de la Santé du gouvernement de Jacques Chirac : elle présentera en 1975, devant le Parlement, le projet de loi pour dépénaliser l'avortement et légaliser l'interruption volontaire de grossesse, ce qui reste un moment important de sa carrière et de la vie politique française.

La vie politique de Simone Veil et son expérience de la déportation ont nourri plusieurs de ses ouvrages, en particulier Une vie, publié aux éditions Stock en 2007. Son fameux discours sur l'avortement a donné lieu à un livre, Les Hommes aussi s'en souviennent : discours du 26 novembre 1974, coécrit avec Annick Cojean et publié par Stock en 2004. Avec Clément Launay et Michel Soulé, Veil avait aussi cosigné L'Adoption : données médicales, psychologiques et sociales, aux Éditions sociales françaises en 1968.

Simone Veil entrera au Panthéon le 1er juillet 2018 en compagnie de son époux Antoine Veil, mort le 12 avril 2013. C'est la première fois qu'un homme entrera au Panthéon en qualité d'époux. L'entrée de Simone Veil est un témoignage de « l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés », assurait Emmanuel Macron en 2017.