Sondo, des ressources pédagogiques pour les étudiants dyslexiques

Capture d'écran de la bibliothèque numérique Sondo

des manuels scolaires audio : avec l’accord des éditeurs, Mobidys adapte en version audio les manuels utilisés en classe afin de faciliter l’accès à ces ouvrages de référence, en complément de la version imprimée. Les manuels sont enregistrés par des narrateurs, pour une compréhension facilitée et un confort d’écoute supérieur à la synthèse vocale.



les lectures recommandées dans un format accessible et adaptatif : grâce au format numérique personnalisable « FROG » de Mobidys, chaque élève, selon ses difficultés, peut choisir les aides qui lui offriront le plus grand confort de lecture : choix de la police et de sa taille, colorisation des syllabes ou des phonèmes, soutien audio, fenêtre de lecture, etc. La société a collaboré avec des orthophonistes, des linguistes et des ingénieurs en intelligence artificielle et en design pour développer ce format qui utilise une technologie brevetée.

La bibliothèque numérique Sondo propose deux types de contenus pour les étudiants dyslexiques :Ces formats accessibles peuvent aider tout élève ayant des difficultés de lecture et des troubles de l'apprentissage, quel que soit le degré de ses difficultés : « 6 à 8 % de la population seraient concernés par les troubles dys, et Sondo s'adresse évidemment à eux ainsi qu'à tout élève ayant des difficultés de lecture. Disponible sur tablette, ordinateur ou téléphone portable, Sondo peut être utilisé dans l'établissement comme à la maison, par tous les élèves du collège, pour soutenir les apprentissages, aider à reprendre confiance en soi et à renouer avec le plaisir de lire », indique Mobidys.Une centaine de collèges, en France et à l'étranger, participent à un test général de Sondo, avant un lancement commercial à plus grande échelle à la rentrée 2019. Du côté des contenus, on retrouve des manuels scolaires publiés par les éditions Belin, Magnard ou encore lelivrescolaire.fr.