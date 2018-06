Sotheby's met en vente la carte de la forêt de Winnie l'ourson

< >

L’illustration originale de la Forêt des rêves bleus a été qualifiée par le docteur Philip Errington, spécialiste en manuscrit et livres imprimés chez Sotheby's, comme étant « probablement la carte la plus célèbre de la littérature anglaise ». Cette carte était déjà passée sous le marteau de la maison à deux reprise : en 1968 pour 740 € et en 1970 pour 1940 €. Elle avait ensuite disparu des catalogues pendant près de 50 ans.La carte, en plus de présenter le terrain de jeu de Christopher Robin en 1926, mettait également en scène ses protagonistes. On découvre ainsi tous les habitants de la Forêt des rêves bleus dans leur élément. On peut également y lire le nom de certains lieux à l’orthographe approximative notamment dans la signature : « Drawn by me and Mr Shepard helpd » (« dessiné par moi et Mr Shepard m’a “édé” »).Le lot sera vendu aux côtés de quatre autres illustrations de l’artiste. L’une imagine la déchirante scène d’adieu entre Christopher Robin et Winnie, marchant main dans la main une dernière fois. Les trois autres illustrations plus légères représentant Winnie, Porcinet, Petit Gourou et Coco Lapin en plein jeu ou encore Bourriquet flottant sous le pont.