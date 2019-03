Spermatozoïde, ovule, grossesse : quand en 70, on parlait de zizi à l'école

Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0



Ou bien faut-il croire que les parents étaient un brin moins réactionnaires, surprotecteurs et sensibles ? Dans une archive exhumée par l’INA, on replonge dans l’émission Dim Dam Dom, diffusée par l’ORTF.« Le papa, avec son zizi, il met la graine dans le sac de la maman... » Évidemment, on était encore loin d’évoquer le clitoris , qui depuis son apparition en 2017 dans un manuel scolaire, soulève encore les foules. Mais on pourrait imaginer une certaine liberté d'information.En 1970, cette émission tournait dans une classe de maternelle où une infirmière enceinte dialoguait avec des enfants sur la naissance d’un bébé ou le passage de la graine du papa à la maman... Et ils connaissaient déjà beaucoup de choses sur la question, ces petits…Alors quand on apprend qu’il est urgent, outre-Atlantique, mais est-ce plus rassurant, que des groupes de lobbying donnent la chasse à l’immense quantité de pornographie que l’on trouve dans les bibliothèques scolaires , voilà de quoi sourire.À l’école, voilà 49 ans, on parlait allégrement des spermatozoïdes du papa et de l’ovule de la maman. De quoi inspirer peut-être, en 1987, une nouvelle chanson à l’ami Pierrot Papa maman, avec cette splendide conclusion : « Comment papa a fait un p’tit frère à maman / C’est à l’école qu’on nous l’apprend / Pas la peine d’en faire toute une cathédrale / À part les hypocrites les gens normaux trouvent ça normal. »