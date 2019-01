Stage, premier emploi : rédiger un CV, 3 livres pour s'en sortir au mieux

Imaginons que vous ayez pris comme bonne résolution, pour l’année à venir, de trouver votre premier emploi ou votre premier stage. Vous n’osez pas vous lancer ? Vous empilez les lettres de refus sur votre bureau sans savoir comment créer un bon CV ?



(photo d'illustration : Campus France - Domaine public)





Ça ne fait rien. Aujourd’hui, la rédaction règle votre problème en vous proposant trois bouquins qui vous permettront de combler les recruteurs des différentes entreprises.

Le Curriculum Vitae ou CV se présente comme une carte d'identité professionnelle. Il vous permet de rencontrer en personne votre futur employeur dans le but d'obtenir un emploi. Il peut également faire de vous une personne unique aux yeux des employeurs — s’il est accompagné d’une bonne lettre de motivation.

Cependant, il ne suffit pas de les rédiger juste « correctement » en s’appuyant sur des modèles de CV. Ces deux éléments doivent être capables de répondre aux diverses attentes des recruteurs. Attentes qui vous seront présentées à travers trois livres, compléments utiles des CV en ligne.









Samya Esteves - Mon premier CV (éditions Eyrolles)

Besoin d’argent pour cet été ? Vous appréhendez de faire face à votre premier emploi ? Cet ouvrage vous aidera à construire étape par étape de votre premier CV et votre première lettre de motivation. Petit bonus : Samya Esteves vous apprendra même à rédiger correctement votre rapport de stage, comment demander poliment une lettre de recommandation à votre employeur ou encore la manière de construire son réseau.



Il n'est jamais trop tôt pour connaître et comprendre les codes du monde de l'entreprise !

Claude Raboutet, Bernard Legrand - À la conquête de votre emploi (Gualino Editeur)

Dans un monde idéal, vous avez (enfin) décroché votre diplôme (licence, master, DUT, CAP, BTS…) et vous êtes jeté à corps perdu sur le marché du travail. Pour faire face à cette fosse aux lions et vous différencier de vos concurrents, des recruteurs viennent partager leur expérience pour vous « coacher » et pointer du doigt les erreurs à éviter.



Des mises en situations réelles, des CV et des lettres de motivation retravaillés avec les candidats, des conseils pour votre entretien d’embauche … Tout est mis en oeuvre pour vous mettre sur la voie.

Pauline Lahary - 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation (2ème édition) (Studyrama)

Plus besoin d’aller sur Internet pour trouver vos modèles de CV ou de lettres de motivation. Avec cette deuxième édition, Pauline Lahary vous partage pas moins d’une centaine de présentations de CV et de lettres de motivation supplémentaires.



Chaque modèle est présenté selon le secteur d’activités et commenté, en précisant les points forts et les points faibles de chacun d’eux. Autant dire que vous avez l’embarras du choix.