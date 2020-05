Stanley Chapman, traducteur de Raymond Queneau et Boris Vian

illustration : Raymond Queneau vu par Jean-Max Albert -- CCC BY SA 4.0

Stanley Chapman, membre actif du mouvement pataphysique vivant à Londres, a traduit en anglais ses auteurs français préférés. Écrivain anglais, il était architecte et dessinateur pour faire face aux dépenses quotidiennes. Il fut aussi traducteur du français vers l’anglais.Ses autres intérêts incluaient le théâtre et la Pataphysique . Il contribua à la création du National Theatre de Londres et fut membre actif du mouvement littéraire lancé par l’écrivain Alfred Jarry, avec la création du Collège de Pataphysique à Paris et de l’Institut de Pataphysique à Londres.Stanley Chapman rejoint en 1961 l’atelier français OuLiPo (Ouvroir de littérature potentielle) fondé l’année précédente par Raymond Queneau et François Le Lionnais. Trente ans plus tard, Chapman fonde l’Outrapo (Ouvroir de tragicomédie potentielle) en 1991 à Londres.Il est traducteur dans les années 1950 pour Chanticleer, un magazine dirigé par le poète irlandais Ewart Milne.Il traduit ensuite en anglais Cent mille milliards de poèmes (“A Hundred Thousand Billion Poems”) de Raymond Queneau. Publiée en 1961, sa traduction est très appréciée de Queneau lui-même, qui fait part de sa stupéfaction et de son admiration devant ce tour de force littéraire et linguistique.Stanley Chapman traduit aussi en anglais trois romans de Boris Vian, L’arrache-coeur (“Heartsnatcher”) en 1965, L’écume des jours (“Froth on the Daydream”) en 1967, et L’automne à Pékin (“Autumn in Peking”), non publié à l’époque.