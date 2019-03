Stéphane Bern change les pièces de monnaie en livres d'histoire

Stéphane Bern, promu grand argentier

De la France à l'Europe, tout un patrimoine



< > Dagobert Guerre de Cent Ans Louis XIV Pièce d'or (200 €) Le 14 Juillet 1789

C'est parmi une collection de 80.000 objets que Stéphane Bern a pu sélectionner les monnaies anciennes les plus emblématiques et participer à leur valorisation en tant que patrimoine historique. Au dos de chacune d'elles, des figures ou des événements marquants ont été gravés depuis l’époque romaine jusqu'au XXe siècle.« Nous avons défini et choisi les périodes en fonction des pièces de monnaie sorties du médaillier de la Monnaie de Paris. Ce fut comme un jeu de chercher les correspondances entre les pièces de monnaie et les grandes dates de notre Histoire ou les personnages clés : Dagobert, François Ier, D’Artagnan, Louis XIV, Louis XVI ou Napoléon… Les conservateurs du patrimoine numismatique ont joué un rôle essentiel comme les artisans de la Monnaie de Paris », a déclaré le présentateur de Secrets d'Histoire.En effet, utilisées dans les échanges commerciaux dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, les monnaies ne doivent pas être réduites à leur seule fonction économique. Les Français et, sur un plan plus large, les Européens ont leur propre histoire écrite sur leurs pièces d'antan. « C’est à la fois un patrimoine historique, culturel mais également humain, de nature à nous réunir, à nous rassembler autour de valeurs communes », a précisé Stéphane Bern.La collection se compose de 23 pièces, dont 9 de 10 € en argent, 4 de 50 € en argent colorisées et 1 de 200 € en or. De Dagobert à la Guerre de Cent Ans, en passant par Louis XIV et la Révolution française, vous redécouvrirez l'histoire de la France jusqu'à son entrée dans l'Union européenne.« Nous sommes [...] très heureux de la collaboration exceptionnelle de Stéphane Bern, qui a largement contribué à l’élaboration de cette collection et nous a apporté son expertise, son talent et son enthousiasme. Nous lui sommes infiniment reconnaissants de sa générosité et sa bienveillance. Nous rejoignons avec plaisir la Mission Stéphane Bern aux côtés de la Fondation du patrimoine et nous nous réjouissons de participer ainsi à la sauvegarde du patrimoine en péril », a déclaré Marc Schwartz, Président-Directeur Général de la Monnaie de Paris, dans un communiqué.La Monnaie de Paris est l'institution monétaire nationale de la France. Elle a été créée le 25 juin 864, sous le règne de Charles II par l’Édit de Pîtres, ce qui en fait l'une des plus vieilles entreprises du monde et la plus ancienne institution française toujours en activité.Elle est devenue un établissement public à caractère industriel et commercial en 2007 et elle est chargée notamment de fabriquer la monnaie nationale française (aujourd'hui l'euro). L'entreprise emploierait actuellement 500 personnes et travaille sur deux sites : l'Hôtel de la Monnaie de Paris et l'établissement monétaire de Pessac, en Gironde.Les monnaies de la collection peuvent être achetées sur leur site Internet . Pour chaque monnaie argent achetée, 1 € sera versé à la Fondation du patrimoine, contribuant ainsi au financement des projets de la Mission Stéphane Bern On peut retrouver toute l'histoire de ces pièces et leur Histoire, ci-dessous.