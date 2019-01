Stéphane de Groodt enseigne l'orthographie sans faute(s) sur Canal+

Du lundi au vendredi sur Canal+family, bienvenue dans l’univers ludique et pratique de SANS FAUTE(S), porté par la voix caractéristique de Stéphane De Groodt.Pour ne plus hésiter entre « amande » et « amende », « encre » et « ancre », à » l’attention » ou à « l’intention de », SANS FAUTE(S) et sa galerie de personnages apportent des réponses amusantes et faciles à retenir grâce à des trucs et astuces mnémotechniques.Le comédien, connu et reconnu pour manier et s’amuser comme personne avec la langue française, prête sa voix à ce programme destiné aux petits comme aux grands.Une série qui s'avance avec de l'humour, du rythme et de la poésie, à regarder en famille, pour apprendre en s’amusant.À découvrir, du lundi au vendredi à 19 h 20 à partir du lundi 18 février sur CANAL+family et à retrouver sur myCANAL, SANS FAUTE(S) !Produit par KM — Frédérick LacroixSur une idée originale de François JougneauCréation artistique : Arnaud PriotonRéalisé par Antoine DezelliAvec la voix de Stéphane De Groodt52x2’