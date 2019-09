Suisse : la rénovation de la maison de Ramuz, c’est pour bientôt

Le lac Léman.

Image parMPMPix de Pixabay





Né à Lausanne en 1878, C.F. Ramuz est un écrivain incontournable du patrimoine littéraire suisse. Il s’est installé dans ladite maison, La Muette, en 1930 et il y résida jusqu’à sa mort en 1947. La maison abritait à la fois son appartement et son bureau. En 2017, une pétition avait surgi, pour tenter de préserver les lieux, alors que germait le projet museal C’est cet espace qui sera préservé et transformé en musée, tandis que le reste de la maison, propriété des descendants de l’écrivain, va être transformée en cinq logements privés.Une solution de compromis qui n’a pas manqué de décevoir ceux qui voulaient voir l’appartement de l’écrivain préservé lui aussi. Mais le tribunal cantonal vaudois en a décidé autrement.Le musée qui devrait voir le jour en 2022 ne concernera que 100 mètres carrés de La Muette. Le bureau de l’écrivain sera présenté tel qu’il était à sa mort mais le contenu précis de ce petit musée n’a pas encore été défini. La directrice du musée de Pully, interrogée par le quotidien romand, explique : « Ce petit musée sera un lieu de médiation; nous voulons partir de Ramuz pour parler de littérature romande, accueillir des rencontres avec des auteurs, des lectures, des ateliers, des expositions thématiques… ».En attendant, l’heure est au déménagement. La Ville de Pully a réalisé un inventaire des objets de l’écrivain, qui seront sous la responsabilité du musée d’art de la ville. Pas sûr que cette solution de compromis fasse plaisir à ceux qui voulaient voir l’intégralité de la maison préservée.