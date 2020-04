Suivre les cours du Collège de France, depuis chez soi

(photo d'illustration, Guilhem Vellut, CC BY 2.0)

Le campus numérique du Collège de France permet d'explorer plus de 10.000 documents audiovisuels et propose en intégralité les cours et colloques des professeurs, dans de très nombreuses disciplines. L'enseignement de la recherche en train de se faire et la diffusion la plus large possible des connaissances restent les priorités, en cette période, du Collège de France, indique l'institution.Outre le site internet du Collège de France, qui centralise l'ensemble des ressources, il est possible de retrouver un certain nombre de contenus directement sur le compte YouTube et sur le compte iTunes du Collège : podcast ou vidéo, chacun y trouvera son compte.Leçons inaugurales prononcées à l'occasion de l'installation d'un nouveau professeur, cours annuels des professeurs, séminaires et colloques, entretiens filmés, conférences de grandes personnalités, publications, etc. Les contenus mis à disposition « reflètent la diversité des enseignements dispensés par ses professeurs titulaires ainsi que ses professeurs invités sur chaires annuelles ou internationales », promet l'institution.Du côté du livre, on pourra découvrir quelques suggestions ci-dessous, notamment des interventions de Roger Chartier, historien particulièrement intéressé par le texte, les auteurs et les livres, ou encore de Michel Zink, titulaire de la chaire Littératures de la France médiévale.William Marx, professeur titulaire de la chaire Littératures comparées, a aussi, plus récemment, présenté ses cours au Collège de France autour du concept « Construire, déconstruire la bibliothèque »...Accéder aux ressources du Collège de France.