Superheroes !, un livre écrit par des enfants placés en foyer

Le projet éditorial s'inscrit dans la mission d'alphabétisation des enfants placés de la Leicestershire Virtual School. Il s'agit de leur donner la possibilité d'utiliser leur imagination et de développer leurs compétences en écriture.Une noble initiative qui permet de « combler le manque des enfants placés en famille d'accueil ou en foyer » affirme le comté du Leicestershire. Les enfants ont pu voir leurs histoires imprimées, ce qui les a encouragés à découvrir le processus de création littéraire.« Je ne pensais pas pouvoir écrire une histoire. Je n'aime pas écrire, je trouve ça ennuyant. Mais là, c'était amusant quand même » affirme l'un des enfants. « Au départ, j'ai trouvé ça très difficile d'écrire », confie un autre enfant. « Mais j'ai eu de l'aide et j'ai ensuite écrit une grande histoire. Mon professeur était fier de moi ! Mon dessin est super ! »Lors de la cérémonie de lancement le mardi 8 octobre, Steve Cole a été chargé de remettre un exemplaire de l'ouvrage à chaque enfant. Il est connu notamment pour avoir repris la série de romans La Jeunesse de James Bond (Young Bond dans la version originale) lancée en 2005 par Charlie Higson.« Pour ces enfants qui peuvent parfois se sentir invisibles et insignifiants, un tel projet d'écriture qui leur permet de s'exprimer est un moyen de renforcer leur confiance en eux et l'estime de soi. Et célébrer cela leur donne un réel sentiment d'accomplissement » a-t-il déclaré.Via ITV