Sur Facebook ou à la télévision, la dictée se fait à distance

Une « Dictée pour les Nuls » organisée au Livre sur la Place, en 2016

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Pendant le confinement, le mot d'ordre reste de garder une activité intellectuelle régulière, variée et soutenue, pour ne pas transformer cette période en une lobotomie générale. Même si un peu de relâchement et de détente ne font pas de mal non plus, de nombreuses activités en ligne sont disponibles pour s'instruire et se perfectionner, dans différents domaines.Avec les écoliers et collégiens, il est ainsi possible de participer à des dictées, pour réviser orthographe et grammaire et, peut-être, découvrir au passage un texte jusqu'à présent inconnu... La collection Pour les Nuls fut parmi les premiers à dégainer, le 28 mars dernier, avec un rendez-vous donné sur le réseau social Facebook plutôt qu'au Salon du Livre de Paris, comme prévu. Le professeur Jean-Joseph Julaud était bien sûr présent pour l'occasion...À l'origine d'environ 300 dictées, organisées dans les quartiers de France, au Stade de France ou encore dans des maisons d'arrêt, l'écrivain Rachid Santaki ne pouvait pas laisser le confinement interrompre son élan. Il propose depuis le 30 mars dernier une Dictée géante, en direct, depuis une page Facebook : devant son smartphone, il lit un texte tiré d'un ouvrage ou écrit par ses soins.Après la dictée, le texte est publié sur la page Facebook, en guise de corrigé. Et il est possible de retrouver chacune des dictées, a posteriori, pour s'entrainer à nouveau ou rattraper un rendez-vous manqué. Les prochaines dictées auront lieu le 20 avril à 10h, puis le 27, également à 10h, sur la page Facebook La Dictée Géante.Le 6 mai prochain, à 13h45, France Télévisions proposera aussi sa dictée avec « Tous prêts pour la dictée ! », un programme présenté par Marie-Sophie Lacarrau et Alex Goude et diffusé sur les plateformes numériques de Lumni, france.tv et France 3 Régions.« À situation exceptionnelle, dispositif adapté : la dictée sera proposée en mode confinée aux milliers de collégiens de 3e et leurs familles, ainsi qu'aux amoureux de la langue française » : des personnalités et des élèves du collège Louis Anquetin d'Etrépagny (27) en Normandie seront au premier plan et effectueront la dictée via des webcams, parallèlement à tous les téléspectateurs.Dès le 20 avril, des programmes courts, « En route pour la dictée », présentés par Kamini, seront diffusés sur les antennes régionales de France 3, sur Lumni et les réseaux sociaux : des règles et astuces d'orthographe et de grammaire seront proposées, pour écrire sans fautes !À la sortie du confinement, donc, ce sera un sans-faute...