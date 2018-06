Sur les traces de Camille et Paul Claudel dans l'Aisne

Attention, ici, on ne parle pas de musée, mais bien de maison d’évocation. La bâtisse a été intégrée au réseau des maisons d’écrivain de la région, avec les musées du Trésor de l’Hôtel-Dieu et de Jean de La Fontaine à Château-Thierry. Depuis samedi, c’est pour rendre hommage aux carrières de Paul et Camille Claudel qu’il est possible de déambuler entre les murs de la bâtisse où ils ont grandi.

Bien que Camille et Paul aient quitté la demeure familiale, ils y sont restés très attachés et s’y rendaient de temps à autre au cours de leurs vies respectives. Auguste Rodin a accompagné la sculptrice dans ce pèlerinage et Camille y a également trouvé refuge quand ses difficultés psychologiques devenaient trop lourdes à porter.

C’est à travers de nombreux médias que la maison propose au visiteur une réflexion sur l’univers des deux artistes. Thomas Morel, conservateur et concepteur de la rénovation du lieu, explique la démarche à l'AFP : « Ils ont été marqués par leur pays natal. On essaie de comprendre comment leur imaginaire s’est développé ici ».

Madeleine Rondin, présidente de l’association Camille et Paul Claudel, à l’origine de la scénographie, renchérit : « On a voulu montrer la naissance de leur œuvre et l’ancrage de cette œuvre dans une terre qui les ont beaucoup inspirés ».

Ainsi, photos d’atelier de sculpture, aquarelles de Jacques Thévenet représentant Paul sur scène ou encore des aquarelles japonaises côtoient les réalisations de Camille dont le « Buste de Diane », pièce maîtresse de la collection et unique œuvre originale exposée.