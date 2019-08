Surréalisme : la BnF accueille une nouvelle pièce d'exception

Second manifeste du surréalisme Second manifeste du surréalisme

La famille du collectionneur français vient de faire don, après la première phase de ventes d’une très rare reliure photographique réalisée en 1934 par Paul Bonet sur son exemplaire, dédicacé par André Breton, de l’édition originale du Second Manifeste du surréalisme, indique la BnF.Cette reliure, l’une des huit exposées par Bonet au Salon d’automne de 1934 et présentées par lui comme « d’une conception absolument nouvelle », pensées spécialement pour des œuvres surréalistes dans un esprit proche de celui du collage, marque une étape importante dans l’histoire de l’avant-garde comme dans celle du livre français.La Bibliothèque nationale de France se réjouit de cet enrichissement majeur des collections nationales. Ce don vient combler un vide dans les collections publiques françaises. Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France, tient à saluer « avec reconnaissance la grande générosité des héritiers de Paul Destribats pour ce don sans contrepartie, fait à la mémoire de celui qui fut à la fois un grand collectionneur et un grand mécène ».La Réserve des livres rares de la BnF, dont cette reliure rejoint la prestigieuse collection, veillera à mettre en valeur auprès du public, par la voie de présentations et d’une publication, l’importance de cette œuvre de premier plan.