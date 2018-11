Tarzan, un mythe du XXe siècle créé par un auteur improbable

La création du personnage est l'une de ces histoires d'un succès littéraire qui semblent trop belles pour être vraies : en 1912, Edgar Rice Burroughs publie Tarzan des grands singes et créé sans le savoir un personnage qui marquera le XXe siècle. Sur France 5, un documentaire revient sur cette création littéraire, ses évolutions et ses symboles.

Tarzan à New York, affiche de film, 1942, domaine public

Un cri au cœur de la jungle, les lianes, le couteau, le pagne en peau de bête.... Paré de ses indispensables atours, Tarzan a fait le tour du monde. Il a été décliné dans une multitude de romans, de bandes dessinées, de films, de chansons, d’avatars… il a aussi été censuré, rhabillé, transformé en marchandises, moqué.Unique, immémorial et toujours changeant : Tarzan est l’un des grands mythes du XXe siècle. Comme s'il était pour chaque époque un miroir où se lire et interroger la frontière toujours mouvante entre la nature et la culture, le sauvage et le civilisé, l’homme et l’animal. Mais si les mythes sont éternels ils n’en ont pas moins une histoire…Celle de Tarzan débute en 1912 avec un improbable récit,Tarzan des grands singes d'un auteur plus improbable encore : Edgar Rice Burroughs (1875-1950). Comment cet homme, qui avait jusque-là consciencieusement raté tout ce qu'il entreprenait est-il devenu l'auteur d'une des plus grandes success story du XXe siècle ?Un film de Michel Le Bris et Priscilla Pizzato, sur un scénario et un commentaire de Michel Le Bris. Une production Gedeon programmes avec la participation de France Télévisions.La Galerie France 5Dimanche 9 décembre à 14hEt dimanche 16 décembre à 9h25