Tbilissi érigée en Capitale mondiale du livre 2021

grego1402 - CC BY 2.0

C’est sous le slogan « OK. Donc votre prochain livre est… ? » que le programme articulera ses divers évènements. Les réflexions seront axées autour de l’usage des nouvelles technologies et de leur contribution à la promotion de la lecture auprès de la jeune génération.Chaque 23 avril, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur a pour objectif de valoriser le plaisir du livre et de la lecture. Cette journée a été déterminée par la Conférence générale de l’UNESCO en 1995, en raison de sa valeur symbolique. Elle marque en effet la disparition des écrivains William Shakespeare, Miguel Cervantes et Inca Garcilaso de la Vega, qui ont tous trois participé à faire rayonner la littérature au niveau international.C'est depuis 2001, et à l'approche de cette Journée mondiale, que se réunit chaque année le Comité consultatif pour la désignation de la Capitale mondiale du livre. Ce dernier rassemble les divers représentants de l’Union internationale des éditeurs (IPA-UIE), de la Fédération internationale des associations et institution des bibliothécaires (IFLA) et des membres de l’UNESCO.À l'issue de son évaluation des candidatures, la désignation d’une ville comme Capitale mondiale du livre a pour objectif de récompenser les diverses initiatives menées par celle-ci pour promouvoir la culture livresque auprès des personnes qui en ont un accès limité, et d’encourager celle-ci à maintenir son engagement. La ville nommée Capitale mondiale du livre s'engage ainsi à organiser des événements, toute l'année, autour du livre et de la lecture.Pour sa 20e édition c’est la ville de Kuala Lumpur , en Malaisie, qui fera rayonner la culture du livre à partir du 23 avril 2020.