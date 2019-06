Télécharger gratuitement la Méthode heuristique de mathématiques

Peter Rosbjerg, CC BY ND 2.0

Destiné aux élèves de la maternelle au CM2, il s’agit de ressources, sous la forme d’exercices qui correspondent aux séances. Le livre propose donc le contenu détaillé des 24 modules et 160 séances de l’année de CP de la MHM : Méthode Heuristique de Mathématiques.Refusée par tous les éditeurs, la Méthode Heuristique de Mathématiques de Nicolas Pinel s’est imposée grâce à une diffusion gratuite (le guide n’est lui pas fourni) sur internet en licence « Creative Commons » : CC-NC-BY-SA. Elle a aussi bénéficié d’une communauté de professeurs qui s’est spontanément créée pour l’améliorer et aider les nouveaux via les différents forums.Les Éditions du Net produisent la version imprimée des livres enseignants par niveau de la méthode dans le respect de la licence CC-NC-BY-SA en permettant qu’ils soient disponibles en libre téléchargement. Grâce à cette licence, les écoles peuvent aussi librement faire des photocopies — seul l’usage commercial est interdit.Évidemment, le succès a fait changer d’avis les éditeurs scolaires et Nathan publie désormais le guide de la méthode, mais le contenu est identique à la version des Éditions du Net. Quelques modifications ont été apportées, ainsi que des illustrations — avec une mise en page différente. Il en est de même pour les livres enseignants qui seront bientôt disponibles chez l’éditeur.En revanche, si la méthode est largement similaire, il est à noter que la version de Nathan n’est plus sous licence CC, ce que d’aucuns pourront regretter.On pourra la télécharger gratuitement à cette adresse en format PDF