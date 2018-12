Télécharger Les Hauts de Hurlevent et les écrits d'Emily Brontë

Emily Brontë, en 1834, peinte par son frère Branwell

Pour commencer, on retrouvera bien sûr la grande œuvre d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, dans une traduction de Frédéric Delebecque de 1847. Entrée dans le domaine public, cette version du roman pourra être téléchargée aux formats PDF, EPUB et autres sur Ebooks libres et gratuits Avant Les Hauts de Hurlevent, il sera possible de découvrir quelques poèmes signés par Emily Brontë dans Poems by Currer, Ellis, and Acton Bell, un volume publié en 1846. Pour tromper la censure littéraire de l'époque, qui exclut les femmes du champ des lettres, les trois sœurs s'étaient choisi des pseudonymes. Emily avait pris comme nom « Ellis Bell », et l'on retrouve 21 poèmes sous ce nom dans le recueil.Poems est accessible sur la plateforme du Projet Gutenberg , en anglais uniquement.Ici s'arrête la liste des textes publiés d'Emily Brontë, mais les archives de l'auteure renferment d'autres écrits : la British Library propose ainsi plusieurs numérisations intéressantes, comme cette page du journal d'Emily datée du 26 juin 1837. On y découvre en particulier un croquis réalisé par l'auteure, représentant deux silhouettes féminines penchées sur une table, annotées « Anne » et « Emily ».Autre document qui témoigne des talents d'illustratrice d'Emily Brontë, on retrouve cette aquarelle de « Néron » , un oiseau de proie recueilli et soigné après avoir été trouvé dans les landes.Enfin, deux carnets numérisés par la British Library permettent de revenir à la genèse des poèmes d'Emily Brontë : le premier a été rempli entre 1837 et 1839 et le second entre 1844 et 1848 . Tous deux comportent les brouillons et différentes versions de poèmes qu'Emily a placés dans le monde fictif de Gondal, inventé par Emily et Anne, en particulier, mais animé par toute la famille...