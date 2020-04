Télécharger les livres de Xavier de Maistre, le Prince des confinés

Xavier de Maistre par Cyprien Jacquemin

On peut également retrouver l'intégralité de ces ouvrages compilés dans les Oeuvres complètes en format PDF.

« J’ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations que j’ai faites me faisaient désirer de le rendre public. La certitude d’être utile m’y a décidé », écrit Xavier de Maistre.Les titres ci-dessous sont disponibles en téléchargement gratuit, légal, aux formats EPUB, PDF ou HTML. (renseignements bibliographiques, Wikipedia Voyage autour de ma chambre (1794) Le Lépreux de la cité d’Aoste (1811). L’histoire d’un lépreux reclus dans une tour dénommée par la suite tour du lépreux et qui se souvient des temps heureux de sa jeunesse. Son seul bonheur est la vision des Alpes. La Jeune Sibérienne (1825). L’histoire d’une voyageuse Prascovie Lopouloff qui partit à pied de Ichim au fond de la Sibérie pour aller à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père à l’empereur. Ce roman est basé sur une histoire vraie de Praskovia Lupolova, sur laquelle Madame Cottin a déjà écrit un roman intitulé Élisabeth ou les Exilés de Sibérie en 1806. Les Prisonniers du Caucase (1825). « Les montagnes du Caucase sont depuis enclavées dans l’empire de Russie sans lui appartenir. Leurs féroces habitants, séparés par le langage et par des intérêts divers, forment un grand nombre de petites peuplades, qui ont peu de relations politiques entre elles, mais qui sont toutes animées par le même amour de l’indépendance et du pillage. »