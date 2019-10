Téléchargez les 435 Oiseaux d'Amérique d'Audubon en haute définition

< >

La Audubon Society présente un nouveau visage, avec un site où l’on peut donc télécharger en haute définition l’ensemble des 435 estampes. À chaque animal est associé un commentaire, d’époque — parfois assez humoristique, malgré lui — ainsi que le cri de chaque spécimen en format MP3.La magie du livre d’Audubon est d’avoir reproduit ces oiseaux du territoire nord-américain sur des planches grandeur nature, ouvrant un autre regard sur les espèces. Preuve de sa dimension intemporelle, malgré une exégèse datée, l’un des 200 exemplaires connus s’était vendu aux enchères pour 7,9 millions $ en 2012 La classification exposée sur le site permet une triple entrée : la liste globale, une approche alphabétique ou un classement selon les États où furent référencés les animaux.Mais cette mise en ligne donne également l’occasion d’une sensibilisation des internautes, expliquant que le réchauffement climatique aux États-Unis menace d’extinction 389 variétés d’oiseaux aujourd’hui. « Alors que le climat change, il en va de même pour les lieux d’habitation des oiseaux », indique-t-on.Ornithologues et scientifiques ont dénombré à ce jour 604 espèces sur l’aire de répartition, et appliquant des règles d’évolution climatiques, ont pu observer des migrations inhabituelles : les oiseaux sont contraints de se déplacer pour trouver des abris plus propices à leur survie. Et parfois, cette dernière est gravement menacée.Pour télécharger l’intégralité des images numérisées, on se rendra ici via Open Culture