That’s all jazz, babe ! avec la BnF

Source gallica.bnf.fr / BnF

Dans cette émission documentaire de 1966 , Pierre Buquet évoque l’histoire du jazz et de ses grands interprètes. On y redécouvre l'apport de la culture afro-américaine, le « chant profond, douloureux, proche encore du cri, le blues », les voix de Big Bill Broonzy, de Bessie Smith « qui chante l’amour, l’amour simple et direct », celle de Billie Holliday, qui « d’une voix retenue parle de l’indicible, de la réalité atroce, meurtrière pour ses frères » ou la trompette à la sonorité si particulière de Miles Davis, ou encore la joie, celle du sacré Louis « Satchmo » Armstrong. Un retour aux sources.Inventée par les Afro-américains après la Première guerre mondiale, assez proche du ragtime, le fox-trot, danse syncopée et rythmée, a beaucoup influencé le jazz. Gallica propose par exemple cette partition de Old Man Jazz , datant de 1920, composé par Gene Quaw, qui a notamment composé des musiques de dessins animés pour les studios de cinéma Paramount. Cette partition très graphique est un témoignage précieux de l'édition musicale française dans les Années folles."Sans le Jazz la vie serait une erreur". Écriture et musique étaient les deux piliers de la vie de de Boris Vian, dont nous fêtons ces jours le centenaire de la naissance. L’occasion de découvrir l’ exposition virtuelle Boris Vian , au cours de laquelle on découvre la vie trépidante de cet artiste hors norme, de Saint-Germain-des-Prés au Collège de Pataphysique, des clubs de jazz aux scènes de théâtre, des chansons aux romans. Et de retrouver au fil de la découverte pourquoi, dans la préface de L’Ecume des jours : « Il y a seulement deux choses : c'est l'amour de toutes les façons, avec des jolies filles, et la musique de la Nouvelle-Orléans ou de Duke Ellington. »La Collection Sonore de la Bnf réunit quant à elle 45 000 albums musicaux en ligne, issus des microsillons édités entre 1949 et 1962, et diffusés sur l'ensemble des plateformes musicales. La collection est l'une des plus importantes au monde en la matière. Du premier disque de jazz par l'Original Dixieland Jass Band, gravé en 1917, aux nuits de Saint-Germain-des-Prés, l'occasion de réécouter par exemple le duo mythique Ella Fitzgerald – Louis Armstrong dans un enregistrement original de 1961.