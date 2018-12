Timmy le mouton donne des leçons d’anglais aux tout-petits sur France 5

< >



Conçue pour développer une seconde langue, « Apprends avec Timmy » est une production du Studio Aardman, en collaboration avec le British Council, expert de l’apprentissage de l’anglais.Les épisodes d’Apprends avec Timmy sont inspirés du cours de Learning Time with Timmy, proposé par le British Council, l’agence britannique internationale chargée des échanges éducatifs et des relations culturelles.Chaque épisode est construit comme un récit, introduit du vocabulaire clé et utilise des méthodes d’apprentissage spécifiques pour que l’enfant se familiarise avec les mots anglais relatifs aux nombres, aux couleurs et aux formes, améliore sa compréhension orale et explore la signification et la prononciation de nouveaux mots. Il se termine toujours par une danse de récompense pour féliciter l’enfant d’avoir participé à la leçon du jour.Toutes les aventures de Timmy et ses amis se déroulent dans leur école maternelle, espace familier des enfants et des parents, et mettent en scène une multitude d’activités comme la peinture, la musique, le bricolage ou encore la récréation, la sieste et le goûter.Quelques épisodesLa photo de classeAujourd’hui à la maternelle, Osbourne prend des photos de la classe. Qui sont les élèves sur les photos ?Le spectacle de marionnettesTimmy et Yabba font un spectacle de marionnettes pour la classe, mais une mystérieuse marionnette fait son apparition. Qui est-ce ?Le mélange des couleursTimmy veut peindre Mittens, mais il n’a pas de peinture orange. Aide Timmy à mélanger les couleurs pour trouver la couleur manquante.Compter les drapeauxTimmy et Finlay aident Otus à construire un énorme château de sable avec des drapeaux colorés. De quelles couleurs sont les drapeaux ?PartagerC’est l’heure du goûter et tout le monde a un cookie. Timmy veut partager le sien avec ses amis. Aide Timmy à compter les parts de cookies pour ses amis.La série est destinée aux 3 ans, avec des diffusions les dimanches à 8 h 25 et du lundi au vendredi à 8 h 35. Aardman Animations et British Council ont fait ainsi produire 26 épisodes de 5 minutes.