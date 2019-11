Traversée en calèche avec Jane Austen, ou la balade anglaise

Deux expositions temporaires — le musée imaginaire — ainsi que Les Anglaises de Novi seront à découvrir jusqu’au 11 janvier prochain. L’événement, qui a été inauguré ce 16 novembre, aura accueilli de nombreux visiteurs sur les deux sites — la médiathèque et l’espace Saint Pierre.Une quinzaine d’entre eux ont d’ailleurs pu profiter d’un tour en calèche de l’un à l’autre endroit, en présence de l’artiste Nathalie Novi. Plusieurs figures de l’édition jeunesse étaient également présentes.« Il s’agit d’un évènement exceptionnel mobilisant des acteurs institutionnels & associatifs des deux communes et nous vous invitons à relayer l’information dans votre journal afin de le faire connaître du plus grand nombre », indique la médiathèque Jean Moulin.En effet, plusieurs rendez-vous sont au programme, toujours autour de la romancière britannique — un tea time pour parler chiffon et bouquin, une conférence autour des adaptations de ses livres en film, ou encore une performance musicale et picturale.L’artiste, en résidence à l’espace Saint-Pierre des Minimes et au Centre André François de Margny-les-Compiègne, convie en effet à une promenade dans l’œuvre littéraire de la célèbre romancière anglaise Jane Austen (1775-1817).Par une porte dérobée, vous pénétrerez dans l’univers et l’intrigue de Raison et sentiments, Orgueil et préjugés ou bien encore Mansfield Park... Le Musée imaginaire de Jane Austen présentera pour la première fois l’ensemble de ses collections, pas moins de cent cinquante illustrations originales, robes de papier, cabinet de curiosités, boîtes aux merveilles...Dans un même ordre d’idée, l’illustratrice vient de s’associer avec Dominique Jean, traducteur, et publie un ouvrage immense baptisé Charlotte Brontë, chez Tibert. Une biographie richement illustrée et racontée par ses soins.crédits photos : Edouard Bernaux/ARC