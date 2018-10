Trésors de la collection de Pierre Bergé

La dispersion de la bibliothèque de Pierre Bergé se poursuit le 14 décembre 2018 avec une quatrième vente organisée par Pierre Bergé & Associés avec Sotheby’s. Ni spécialisation ni cadre chronologique lors de cette session, mais un florilège tiré d'une collection singulière faisant écho aux multiples facettes de l'amateur éclairé.





Si la littérature s'y taille la part du lion, bien d'autres livres rappellent les intérêts de l'homme pour la botanique et l'art des jardins, la philosophie ou les lieux de sa mémoire – La Rochelle, la Provence, le Maroc. Par sa diversité et son ouverture, ce quatrième chapitre invite à un voyage à travers l'histoire du livre où se découvrent, côte à côte, officiels et hétérodoxes, jardiniers et romanciers, militants et poètes.

Le Propriétaire des choses, encyclopédie médiévale illustrée imprimée à Lyon au XVe siècle, complète et illustrée de 19 bois gravés, voisine avec un exemplaire conservé dans son vélin d'origine de la première édition de 1580 des Essais de Montaigne, ou avec l'exemplaire fameux entre tous de Du côté de chez Swann, le numéro 1 sur papier du Japon que Marcel Proust offrit à Lucien Daudet.

Les grandes Chroniques de France de Monstrelet imprimées sur peau de vélin et enluminées à l'époque précèdent le livre fondateur de la botanique moderne, De historia stirpium commentarii insignes, de Leonhart Fuchs, illustré de 512 planches gravées publié en 1542 dont l'exemplaire ici colorié a appartenu à un ami de Montaigne, le président de Thou.

Autre lot phare de la vente, De l’esprit d’Helvétius, que Diderot qualifiât de « furieux coup de massue porté sur les préjugés », datant de 1758, est ici présenté dans son édition originale : un exemplaire exceptionnel sur grand papier, relié en maroquin à dentelle aux armes de Mme Helvétius, femme de l'auteur.

Ou encore ces deux exemplaires célèbres, sur grand papier, d'œuvres de Flaubert : Madame Bovary portant une dédicace à Lamartine et Salammbô offert à Berlioz. Elles côtoient une édition originale sur papier de Hollande du Salomé d’Oscar Wilde, de 1893, exemplaire précieux offert par Oscar Wilde à André Gide.

On y voit encore une collection de lettres autographes d'Édouard Manet adressées à son ami et premier défenseur Émile Zola, le manuscrit autographe des Pompes funèbres de Jean Genet ou l'exemplaire du Grand Meaulnes offert par Alain-Fournier à Charles Péguy – quelques mois avant que les deux amis ne soient tués sur le front.

< > Michel de Montaigne, Les Essais, 1580, 1ere édition Michel de Montaigne, Les Essais, 1580, 1ere édition Michel de Montaigne, Les Essais, 1580, 1ere édition Leonhart Fuchs, De historia stirpium commentarii insignes, 1542 Leonhart Fuchs, De historia stirpium commentarii insignes, 1542 Bartholomeus Anglicus, Le Propriétaire des choses, vers 1486 Bartholomeus Anglicus, Le Propriétaire des choses, vers 1486 Oscar Wilde, Salomé, 1893. Gustave Flaubert, Salammbô, 1863 Gustave Flaubert, Salammbô, 1863 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913, Exemplaire N°1 de la première édition Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913, Exemplaire N°1 de la première édition Marcel Proust, Du côté de chez Swann, 1913, Exemplaire N°1 de la première édition

Compagnon fidèle mais demeuré dans l'ombre des créateurs – de Bernard Buffet, d'Yves Saint Laurent ou de Madison Cox –, Pierre Bergé signe ici sa propre collection : exactement soixante ans après la collection Trapèze qui devait imposer Yves Saint Laurent, il invite le lecteur à un défilé qui promet d'être mémorable.

VENTE : Vendredi 14 décembre 2018, 15h, à Drouot-Richelieu 9 rue Drouot, 75009 Paris, France

Experts : Benoît Forgeot, Stéphane Clavreuil, Ghislaine et Jacques T. Quentin.